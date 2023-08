Visite guidée de la Gare de Pithiviers, musée et lieu de mémoire de la Shoah Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah Pithiviers, 16 septembre 2023, Pithiviers.

Visite guidée de la Gare de Pithiviers, musée et lieu de mémoire de la Shoah 16 et 17 septembre Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah Voir https://www.memorialdelashoah.org/pithiviers.html

Au cours d’une visite d’une heure et demie, un guide vous présentera l’histoire des gares de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande pendant la Seconde Guerre mondiale, et leur rôle dans la déportation de près de 8100 Juifs de France. A l’aide d’images d’archives, il vous racontera comment la collaboration entre le régime de Vichy et l’Allemagne nazie a permis l’arrestation, l’internement puis la déportation d’hommes, de femmes et d’enfants juifs dans des camps de concentration et des centres de mise à mort en Europe de l’Est. Une immersion dans l’histoire locale et européenne pour comprendre comment a été pensé puis organisé le génocide des Juifs.

Rendez-vous à la Gare de Pithiviers 5 minutes avant le départ de la visite.

Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah Place de la Gare, Pithiviers Pithiviers [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 72 92 02 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.memorialdelashoah.org/pithiviers.html »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.pithiviers@memorialdelashoah.org »}]

© Nadia Haddab – Mémorial de la Shoah