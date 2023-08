De l’internement à la déportation : visite de la Gare de Pithiviers et de l’ancien camp Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah Pithiviers Catégorie d’Évènement: Pithiviers De l’internement à la déportation : visite de la Gare de Pithiviers et de l’ancien camp Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah Pithiviers, 16 septembre 2023, Pithiviers. De l’internement à la déportation : visite de la Gare de Pithiviers et de l’ancien camp Samedi 16 septembre, 10h00 Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah Cette visite vous permettra de découvrir l’histoire des gares de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande durant la Seconde Guerre mondiale. Au travers de 8 convois ferroviaires, elles ont été le témoin de la déportation de près de 8100 Juifs de France vers Auschwitz-Birkenau. Après une visite du musée installé dans l’ancienne gare, vous poursuivrez le circuit par la visite du site du camp de Pithiviers dont il ne subsiste que le bâtiment de l’infirmerie. Au travers de témoignages et de photographies, vous vous interrogerez sur les conditions d’internement des Juifs. Un arrêt sera fait au niveau du monument commémoratif et des stèles des 6 convois partis de Pithiviers. De retour à la gare, la visite se conclura sur le quai ayant servi à la déportation. Rendez-vous à la Gare de Pithiviers 5 minutes avant le départ de la visite. Le camp est situé à environ 500 mètres à pied de la Gare. Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah Place de la Gare, Pithiviers Pithiviers [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 72 92 02 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.pithiviers@memorialdelashoah.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

