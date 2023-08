Journées européennes du patrimoine Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah Pithiviers, 16 septembre 2023, Pithiviers.

L’exposition permanente de la Gare de Pithiviers présente le rôle des gares de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande dans la déportation d’environ 8100 Juifs de France vers le camp de concentration et centre de mise à mort d’Auschwitz-Birkenau. Pendant la Seconde Guerre mondiale, environ 16 000 personnes juives transitèrent par ces gares. Certaines d’entre elles furent internées dans les camps d’internement du Loiret avant d’être emmenés en train vers la Pologne pour y être assassinés.

Comment et pourquoi les Nazis ont-ils décidé d’assassiner l’ensemble des Juifs d’Europe ? Comment les rafles et le départ des convois ont-ils été organisés ? Comment réhabiliter la mémoire des victimes ? Autant de questions auxquelles le musée se propose d’apporter des éléments de réponse.

