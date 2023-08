Visite guidée de l’exposition « Simone Veil, un destin : 1927-2017 » Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah Pithiviers, 25 août 2023, Pithiviers.

Visite guidée de l’exposition « Simone Veil, un destin : 1927-2017 » Vendredi 25 août, 15h00 Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah Voir https://www.memorialdelashoah.org/pithiviers.html

Retracer le parcours personnel et politique d’une des figures marquantes du XXe siècle en 45 minutes, voilà le défi que se sont donné les médiateurs de la Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah ! L’objectif ? Vous donner un aperçu de l’exposition temporaire « Simone Veil, un destin : 1927-2017 » en revenant sur les grandes étapes qui ont marqué la vie de Simone Veil : son enfance à Nice, son arrestation en mars 1944, sa déportation en Pologne puis en Allemagne et ses combats politiques.

Gare de Pithiviers – Mémorial de la Shoah Place de la Gare, Pithiviers Pithiviers [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 72 92 02 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.memorialdelashoah.org/pithiviers.html »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.pithiviers@memorialdelashoah.org »}]

2023-08-25T15:00:00+02:00 – 2023-08-25T15:45:00+02:00

