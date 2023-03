Devenez conducteurs de train pour la SNCF ! Gare de Paris Montparnasse Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Participez au nouveau Job-dating spécialement dédié aux métiers de la conduite des trains, le samedi 1er avril 2023 !

Les postes à pourvoir sont situés sur le périmètre des trois Lignes, au sein des antennes de Trappes, Rambouillet, Versailles Chantiers, Étampes, Dourdan, Brétigny, Juvisy et Paris Austerlitz. Pour y participer, il est obligatoire d’envoyer votre CV lettre de motivation à l’adresse mail suivante : recrutement.lignescnu@sncf.fr Une pré-sélection sera ainsi effectuée et les candidats retenus pour passer un entretien seront avisés, par mail, des modalités pratiques et de leur créneau horaire de convocation.

Il n’est pas possible de se présenter au job-dating sans être passé par cette préselection. Gare de Paris Montparnasse 17 boulevard de Vaugirard Paris 75015 Quartier Necker Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « recrutement.lignescnu@sncf.fr »}] [{« link »: « mailto:recrutement.lignescnu@sncf.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

