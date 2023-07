Présentation et visite de la locomotive électrique historique 2D2 5525 par l’association COPEF Gare de Paris-Austerlitz Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Présentation exceptionnelle en gare de Paris-Austerlitz par les membres de l’association COPEF de la locomotive 2D2 5525 construite en 1933 et classée au titre des monuments historiques. Visite commentée gratuite : historique et technologie de la locomotive, visite intérieure exceptionnelle : cabines de conduite et compartiment technique.

Gare de Paris-Austerlitz Quai d’Austerlitz 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Salpêtrière Île-de-France 01 53 20 09 01 https://www.copef.org/ Présentation exceptionnelle en gare de Paris-Austerlitz par les membres de l’association COPEF de la locomotive 2D2 5525 construite en 1933 et classée au titre des monuments historiques. Métro lignes 5 et 10 – RER C – Bus RATP

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

COPEF