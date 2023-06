Excursion : Un livre d’Histoire dans Le Grand Périgueux Gare de Niversac Boulazac Isle Manoire, 22 août 2023, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Mardi 22 Août

Excursion : Un livre d’Histoire dans Le Grand Périgueux

Votre journée démarre au Musée Napoléon où un descendant direct de la famille Bonaparte, le comte Baudoin de Witt se fera un plaisir de vous présenter les collections privées, souvenirs de la famille impériale. Un apéritif vous sera servi en fin de visite.

Déjeuner libre à Sainte-Alvère.

Votre journée se terminera non loin de là, au Maquis de Durestal par une découverte insolite et éducative du plus grand maquis de Dordogne pendant la seconde guerre mondiale.

Embarquez à bord d’un autocar et laissez-vous transporter à la découverte du patrimoine de notre territoire.

Billetterie :

Les billets sont en vente en ligne. Visitez à prix malin avec le pass tourisme du Grand Périgueux et bénéficiez d’une remise de 10% sur les excursions en autocar : www.passgrandperigueux.fr..

Gare de Niversac rue Jacques Brel

Boulazac Isle Manoire 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Tuesday August 22nd

Excursion: A history book in Greater Périgueux

Your day begins at the Musée Napoléon, where a direct descendant of the Bonaparte family, Count Baudoin de Witt, will be delighted to show you the private collections of imperial family memorabilia. An aperitif will be served at the end of the visit.

Lunch at your leisure in Sainte-Alvère.

Nearby, at the Maquis de Durestal, your day ends with an unusual and educational tour of the largest maquis in the Dordogne during the Second World War.

Climb aboard a coach and let yourself be carried away to discover the heritage of our region.

Tickets :

Tickets are on sale online. Visit at a smart price with the Grand Périgueux tourism pass and benefit from a 10% discount on coach excursions: www.passgrandperigueux.fr.

Martes 22 de agosto

Excursión: Un libro de historia en el Gran Périgueux

La jornada comienza en el Museo Napoleón, donde un descendiente directo de la familia Bonaparte, el conde Baudoin de Witt, estará encantado de mostrarle las colecciones privadas y los recuerdos de la familia imperial. Al final de la visita se servirá un aperitivo.

Almuerzo libre en Sainte-Alvère.

Cerca de allí, en el Maquis de Durestal, su jornada terminará con una visita insólita y pedagógica del mayor maquis de la Dordoña durante la Segunda Guerra Mundial.

Suba a bordo de un autocar y déjese llevar para descubrir el patrimonio de nuestra región.

Entradas :

Las entradas están a la venta en línea. Visítelo a buen precio con el pase turístico Gran Périgueux y benefíciese de un 10% de descuento en las excursiones en autocar: www.passgrandperigueux.fr.

Dienstag, 22. August

Exkursion: Ein Geschichtsbuch in Le Grand Périgueux

Ihr Tag beginnt im Napoleonmuseum, wo ein direkter Nachfahre der Familie Bonaparte, Graf Baudoin de Witt, Ihnen gerne die Privatsammlungen, Erinnerungsstücke der kaiserlichen Familie, vorstellt. Am Ende des Besuchs wird Ihnen ein Aperitif serviert.

Freies Mittagessen in Sainte-Alvère.

Ihr Tag endet nicht weit entfernt im Maquis de Durestal mit einer ungewöhnlichen und lehrreichen Entdeckung des größten Maquis der Dordogne während des Zweiten Weltkriegs.

Gehen Sie an Bord eines Reisebusses und lassen Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch das Kulturerbe unserer Region mitnehmen.

Ticketverkauf :

Die Eintrittskarten sind online erhältlich. Besuchen Sie uns zu cleveren Preisen mit dem Tourismuspass des Grand Périgueux und erhalten Sie einen Rabatt von 10% auf Busausflüge: www.passgrandperigueux.fr.

