Excursion : Entre pierres et jardins Gare de Niversac Boulazac Isle Manoire, 18 août 2023, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Jeudi 17 Août

Excursion : Entre pierres et jardins

Votre journée débutera à Paunat. Le village, bâti autour de son abbaye vous révèlera ses maisons anciennes, son presbytère, son lavoir et sa fontaine.

Déjeuner libre à Limeuil.

Après-midi pour flâner aux jardins panoramiques de Limeuil. A la fois pédagogique et ludique, ce parc à l’anglaise de 2ha vous offre une vue imprenable sur la confluence des rivières Dordogne et Vézère.

Embarquez à bord d’un autocar et laissez-vous transporter à la découverte du patrimoine de notre territoire. L’excursion se fait en présence d’un guide-accompagnateur, au départ de la gare de Niversac.

Billetterie :

Les billets sont en vente en ligne. Visitez à prix malin avec le pass tourisme du Grand Périgueux et bénéficiez d’une remise de 10% sur les excursions en autocar : www.passgrandperigueux.fr..

2023-08-18 fin : 2023-08-18 17:00:00. EUR.

Gare de Niversac rue Jacques Brel

Boulazac Isle Manoire 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Thursday, August 17

Excursion: Between stones and gardens

Your day begins in Paunat. The village, built around its abbey, reveals its old houses, presbytery, wash house and fountain.

Lunch at your leisure in Limeuil.

Afternoon stroll through the panoramic gardens of Limeuil. Both educational and entertaining, this 2-hectare English-style park offers a breathtaking view of the confluence of the Dordogne and Vézère rivers.

Climb aboard a coach and let yourself be carried away to discover the heritage of our region. The tour departs from Niversac station and is accompanied by a guide.

Ticket sales:

Tickets are on sale online. Visit at a smart price with the Grand Périgueux tourism pass and benefit from a 10% discount on coach excursions: www.passgrandperigueux.fr.

Jueves 17 de agosto

Excursión: Entre piedras y jardines

La jornada comienza en Paunat. El pueblo, construido en torno a su abadía, le descubrirá sus antiguas casas, su presbiterio, su lavadero y su fuente.

Almuerzo libre en Limeuil.

Por la tarde, paseo por los jardines panorámicos de Limeuil. Educativo y lúdico, este parque de estilo inglés de 2 hectáreas ofrece una vista impresionante de la confluencia de los ríos Dordoña y Vézère.

Suba a bordo de un autocar y déjese llevar para descubrir el patrimonio de nuestra región. La visita sale de la estación de Niversac y está acompañada por un guía.

Entradas :

Las entradas están a la venta en línea. Visítelo a un precio inteligente con el pase turístico Grand Périgueux y obtenga un 10% de descuento en las excursiones en autocar: www.passgrandperigueux.fr.

Donnerstag, 17. August

Exkursion: Zwischen Steinen und Gärten

Ihr Tag beginnt in Paunat. Das Dorf, das um seine Abtei herum gebaut wurde, enthüllt Ihnen seine alten Häuser, sein Pfarrhaus, sein Waschhaus und seinen Brunnen.

Freies Mittagessen in Limeuil.

Nachmittags können Sie durch die Panoramagärten von Limeuil schlendern. Dieser 2 ha große Park im englischen Stil ist sowohl pädagogisch als auch spielerisch und bietet Ihnen einen atemberaubenden Blick auf den Zusammenfluss der Flüsse Dordogne und Vézère.

Gehen Sie an Bord eines Reisebusses und lassen Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch das Kulturerbe unserer Region mitnehmen. Der Ausflug findet in Anwesenheit eines Reiseleiters statt und beginnt am Bahnhof von Niversac.

Ticketverkauf :

Die Fahrkarten sind online erhältlich. Besuchen Sie zu cleveren Preisen mit dem Tourismuspass des Grand Périgueux und erhalten Sie einen Rabatt von 10 % auf Busausflüge: www.passgrandperigueux.fr.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT de Périgueux