Rando-vélo de 27,5 km et visite de 2 fermes vers Fontainebleau (77) Gare de Moret, 18 février 2023, Moret-Loing-et-Orvanne. Rando-vélo de 27,5 km et visite de 2 fermes vers Fontainebleau (77) Samedi 18 février, 10h00 Gare de Moret Avec Ariane des Ami.e.s de la Conf’ et Patrick de MDB Gare de Moret Place de la gare, 77250 Moret-Loing-et-Orvanne Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Seine-et-Marne Île-de-France [{“link”: “https://www.facebook.com/events/531460462419053”}] Départ de Gare de Lyon (surface) : 2 options de trains –TER Bourgogne départ à 8h46 (direction Laroche-Migennes ; arrivée 9h32 à Moret-Veneux-Les Sablons – où il y a plus de place pour les vélos dans un compartiment – accessible avec le passe Navigo) ou Transilien R départ à 9h16 (arrivée à 10h06 à Moret-Veneux-les-Sablons)

10h10 Rdv à la gare de Moret-Veneux-les-Sablons pour départ vers la première ferme

Trajet à vélo de 5 km

10h40 arrivée au Jardin Les Beaux Ares du Furieux temps, rue des Vignes 77250 Montarlot (commune de Moret-Loing-et-Orvanne)

Visite et rencontre avec Clothilde (maraîchage, plantes à parfum, aromatiques et médicinales)

12h : départ des Beaux Ares pour la deuxième ferme

Trajet à vélo de 7,5 km

Itinéraire des 2 premiers trajets

12h45 : arrivée à la Ferme du Bois Piget, 19 Le Bois Piget, 77130 Dormelles

Pique-nique chez Gilles et Sabrina (céréales et panification, ovins viande)

14h : visite et rencontre

15h30 : départ de Dormelles pour la gare de Moret-Veneux-les-Sablons

Trajet à vélo de 15 km par la Scandibérique/voie verte du canal du Loing

Vers 16h45-17h : arrivée à la gare de Moret-Veneux-les-Sablons (train à 16h53 ou 17h53 Transilien R vers Gare de Lyon – durée : 50 minutes / ou 17h25 en TER Corail – durée 48 minutes – plus de place pour les vélos dans un compartiment) Evènement facebook

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T10:00:00+01:00

2023-02-18T18:00:00+01:00

Lieu Gare de Moret Adresse Place de la gare, 77250 Moret-Loing-et-Orvanne Ville Moret-Loing-et-Orvanne Departement Seine-et-Marne

