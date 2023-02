Rando-vélo de 18 km et visite d’une ferme à Mandres-les-Roses (94) Gare de Montgeron-Crosne Montgeron Catégories d’Évènement: Essonne

Montgeron

Rando-vélo de 18 km et visite d’une ferme à Mandres-les-Roses (94) Gare de Montgeron-Crosne, 25 février 2023, Montgeron. Rando-vélo de 18 km et visite d’une ferme à Mandres-les-Roses (94) Samedi 25 février, 13h00 Gare de Montgeron-Crosne Rando-vélo de 18 km et visite d’une ferme à Mandres-les-Roses (94)Avec Eudora et Dorian des Ami.e.s de la Conf’ et Yves de MDB Gare de Montgeron-Crosne gare de Montgeron-Crosne Montgeron 91230 Essonne Île-de-France [{“link”: “https://www.facebook.com/events/1819771875104619”}] Départ de Gare de Lyon RER D direction Melun (départ à 13h39 direction – arrivée à la gare de Montgeron-Crosne à 14h01 – RER tous les quarts d’heure)

Rdv à la gare de Montgeron-Crosne à 14h05 pour départ vers la ferme

Trajet de 11 km

Arrivée à 15h

Visite de la Ferme bio du plateau Briard en aviculture biologique, témoignages sur l’agriculture paysanne et l’élevage paysan en plein-air (exposition)

16h30 : départ pour la Gare de Boissy-St-Léger

Trajet à vélo de 7 km

RER A pour Paris toutes les 10 minutes Évènement facebook

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T13:00:00+01:00

2023-02-25T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Montgeron Autres Lieu Gare de Montgeron-Crosne Adresse gare de Montgeron-Crosne Ville Montgeron lieuville Gare de Montgeron-Crosne Montgeron Departement Essonne

Gare de Montgeron-Crosne Montgeron Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montgeron/

Rando-vélo de 18 km et visite d’une ferme à Mandres-les-Roses (94) Gare de Montgeron-Crosne 2023-02-25 was last modified: by Rando-vélo de 18 km et visite d’une ferme à Mandres-les-Roses (94) Gare de Montgeron-Crosne Gare de Montgeron-Crosne 25 février 2023 Gare de Montgeron-Crosne Montgeron Montgeron

Montgeron Essonne