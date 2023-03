Balade sur un week-end entre Seine et Loing – Eurovélo3 Gare de Montargis Montargis Catégories d’Évènement: Loiret

Balade sur un week-end entre Seine et Loing – Eurovélo3 Gare de Montargis, 18 mars 2023, Montargis. Balade sur un week-end entre Seine et Loing – Eurovélo3 18 et 19 mars Gare de Montargis Gratuit Samedi 18/03 – MONTARGIS > MORET / LOING 55 km – dénivelé + 100m / -140m dont 46 km de pistes cyclables le long du canal du Loing

DÉPART DE COLOMBES 7H15

Petit échauffement vers la gare du Paris Bercy pour prendre le TER 5905 en direction de Montargis (8h46 > 10h09)

SOIRÉE ET NUITÉE :

Camping Les Courtilles du Lido à Moret / Loing

Petit resto + Balade nocturne dans la vieille ville Dimanche 19/03 – MORET / LOING > NOGENT / SEINE 61 km – dénivelé + 130m / -120m. Vélo route 33 dont 3 km de pistes cyclables

Remontée des premiers km de la Seine

Réserve naturelle de la Bassée

Canal de Beaulieu

RETOUR EN TRAIN

Au départ de Nogent / Seine (18h19)

Arrivée Paris Est (19h31)

Retour à Colombes à vélo Prévoir 1 billet de train Paris > Montargis (12.7€ )

1 billet de train Nogent/Seine > Paris Est (11.90€)

Location bungalow 2 chambres / 4 personnes 126€ (31.5 € par pers.)

25-30 € par personne pour le restaurant

2 pique-niques (*) Gîte identifié mais non réservé à ce stade – Dépendra du nombre de participants. Un WE sensiblement différent pourra être proposé si le nombre de 8 participants n’était pas atteint. 2 bungalows de 4 personnes

