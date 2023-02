Rando-vélo de 26 km et visite de 2 fermes vers Etampes (91) Gare de Monnerville Monnerville Catégories d’Évènement: Essonne

Rando-vélo de 26 km et visite de 2 fermes vers Etampes (91) Gare de Monnerville, 26 février 2023, Monnerville. Rando-vélo de 26 km et visite de 2 fermes vers Etampes (91) Dimanche 26 février, 10h00 Gare de Monnerville Avec Brigitte et Dorian (à confirmer) des Ami.e.s de la Conf’ et Daniel de MDB Gare de Monnerville Gare de Monnerville Monnerville 91930 Essonne Île-de-France 10h10 : Rdv Gare d’Austerlitz (surface) – départ à 10h29 : train TER Centre Paris-Orléans (accessible avec carte Navigo ou billet origine destination Ile-de-France à acheter par exemple en gare d’Austerlitz souterraine RER C)

11h13 : arrivée à Monnerville.

Trajet à vélo de 3 km

11h30 : arrivée à la Ferme Sapousse, 31D rue de Granville à Pussay.

11h30 : visite et rencontre avec Florent et Sylvie (maraichage, plantes aromatiques et médicinales, miel, fruits)

13h : pique-nique

14h : départ de la ferme Sapousse

Trajet à vélo 15 km

15h : rencontre avec Vincent et visite de la cressonnière Ça coule de source (cresson de fontaine), 1 Prairie du moulin veau, 91780 Chalo-Saint-Mars

16h30 : départ pour Étampes.

Trajet à vélo 8 km de voie verte

17h : arrivée à la gare de Saint Martin d’Étampes (terminus – on a du temps pour charger les vélos, mais on accède au quai par un escalier assez raide.), RER C pour Paris à 16h56, 17h26, 17h56, 1 train toutes les 1/2h, 58 minutes de trajet pour Paris-Austerlitz.

18h : arrivée à Paris Itinéraire complet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-26T10:00:00+01:00

2023-02-26T18:00:00+01:00

