Gare de Metz : Visites guidées du Salon de l’Empereur, ainsi que de la salle de la Chope 16 et 17 septembre Gare de Metz Inscription via Affluences (lien ouvert à partir du 1er septembre 2023)

Lors de ces journées, nous visiterons le salon de l’Empereur, ainsi que la salle de la Chope.

Deux animations prévues (à confirmer) :

– Pour les enfants, une maquette en bois sera disposée, avec le corps du Roland qui est en façade, dans laquelle on peut passer la tête;

– Pour tout public, Ateliers avec les restaurateurs de vitraux historiques.

Gare de Metz Place du Général de Gaulle, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est 03 54 59 32 48 [{« type »: « link », « value »: « http://www.sncf.fr »}] La gare de Metz a été inaugurée en 1908 par la Direction générale impériale allemande des Chemins de fer d’Alsace-Lorraine. Les deux gares précédentes furent construites respectivement en 1850 et 1878. La construction de la gare est décidée par ordonnance impériale du 21 avril 1901 et mène à un concours ouvert aux architectes allemands en décembre 1901. L’architecte berlinois Jürgen Kröger, assisté des architectes Jürgensen et Bachmann, remporte le premier prix. La construction s’échelonne de 1904 à 1908. Cet édifice monumental est construit en grès de Niderviller. Situées sur les anciens fossés de la ville, les fondations s’appuient sur 3 034 pieux en béton armé. Le gros oeuvre est confié à la Société de construction lorraine, de Metz. Le bâtiment-voyageurs est long de 300 m, la tour de l’horloge s’élève à 40 m. Deux halles métalliques, supprimées dans les années 1970, abritaient quatorze voies adaptées aux besoins militaires. Le décor des façades évoque les conquêtes de l’Empire allemand. Le style romano-rhénan qui souligne le fondement historique du pouvoir impérial est voulu par l’Académie royale de Berlin et l’empereur lui-même. Guillaume II serait intervenu sur le dessin de la tour de l’horloge. A son achèvement, la gare est la troisième gare de l’Empire. Après 1918, les décors à connotation allemande sont modifiés ou supprimés. La fonction première de la gare de Metz est militaire, terminus de la ligne de chemin de fer stratégique « des canons », ce réseau permettant de déplacer 20 000 hommes en 24 heures. Le bâtiment de la gare de Metz (façade, toiture, hall de départs, salon d’honneur) est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1975 et a été élue deux années consécutives (2017 et 2018) « Plus belle gare de France » grâce à un concours Facebook organisé par SNCF Gares & Connexions. Accès côté centre Pompidou, ou accès par la place de Gaulle.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

