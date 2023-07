Partez à la découverte de Mehun-sur-Yèvre en autorail historique Gare de Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre, 16 septembre 2023, Mehun-sur-Yèvre.

Partez à la découverte de Mehun-sur-Yèvre en autorail historique 16 et 17 septembre Gare de Mehun-sur-Yèvre Embarquement possible sur présentation du Pass « Cher Patrimoine », valable les deux journées et proposé au tarif de 15 €. Embarquement dans la limite des places disponibles.

Les 16 et 17 semptembre, le dernier autorail « Picasso », légende vivante du chemin de fer rural français, vous transporte de Vierzon à Bourges à la découverte du patrimoine du Berry toute la journée, pendant les deux jours. Profitez des navettes pour faire escale au plus près des curiosités historiques locales.

À Mehun-sur-Yèvre, découvrez le célèbre chateau, joyau de l’architecture médiévale, où siégait le roi Charles VII pendant la majeure partie de son règne, ainsi que la collégiale Notre Dame de Mehun et que toute la cité médiévale. Les jardins, les quais de l’Yèvre et du canal de Berry sont autant d’espaces où profiter du patrimoine naturel local.

Gare de Mehun-sur-Yèvre 1 rue de Verdun, 18500 Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:30:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Adrien Berthod © CFTST