Marthon Exposition sur le modélisme ferroviaire Gare de Marthon Marthon, 17 septembre 2023, Marthon. Exposition sur le modélisme ferroviaire Dimanche 17 septembre, 09h30 Gare de Marthon Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. Profitez d’une exposition diverses concernant les activités de l’association « La marquise de marthon ». Vous pourrez decouvrir le modélisme ferroviaire avec des peintures, photos ou encore timbres de l’univers du ferroviaire. Gare de Marthon 16380 Marthon Marthon 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 32 74 71 43 Si la gare appartenait à la CAC, c’est qu’après une première vie consacrée aux voyageurs, jusqu’en 1940, elle en a vécu une deuxième dédiée au transport des engrais. La troisième vie de la gare de Marthon sera elle aussi liée à la voie, avec des espaces réservés pour les randonneurs et un atelier technique du cantonnier. Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

