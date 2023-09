Cet évènement est passé Au cœur de la SNCF Lyon Perrache – Masterclass avec Simone, la voix de la SNCF depuis 1981, marraine des JEP SNCF 2023 Gare de Lyon Perrache Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Au cœur de la SNCF Lyon Perrache – Masterclass avec Simone, la voix de la SNCF depuis 1981, marraine des JEP SNCF 2023

Gare de Lyon Perrache Lyon, 16 septembre 2023

Samedi 16 septembre, 13h30

Sur inscription à partir du 1er septembre sur https://affluences.com

Venez à la rencontre de Simone Hérault, patrimoine vivant de la SNCF, dont la voix résonnne dans les gares et les trains depuis 1981. Lors de cette Masterclass dans la Rame 16 du Record du monde cette même année 1981, elle vous initiera aux secrets de la lecture d'une annonce de gare, finalement similaire à la lecture d'un texte littéraire. Des exercices de respiration et de diction seront proposés.

Gare de Lyon Perrache
14 cours de verdun, 69002 Lyon

