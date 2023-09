Visite commentée Viaducs de la Bouble Gare de Louroux de Bouble Louroux-de-Bouble, 16 septembre 2023, Louroux-de-Bouble.

Sur la ligne SNCF Commentry – Gannat, entre Combrailles et Limagne, d’imposants et élégants viaducs franchissent les vallées de la Bouble et de la Sioule. Ces ouvrages majestueux sont parfaitement intégrés aux écrins de nature authentique et préservée de notre territoire. Ils ont 150 ans et la ligne TER est toujours active.

L’association « Les Amis des Viaducs » s’attache à mettre en valeur cinq viaducs situés entre Lapeyrouse et Gannat ; La Bouble, Le Bélon, La Perrière, Rouzat, Neuvial. Quatre d’entre eux, métalliques, sont inscrits par l’Etat au titre des monuments historiques, et ceux de La Bouble et du Bélon sont de plus inscrits au titre des sites. En complément, en mai 2019, l’Association Patrimoine Aurhalpin les a reconnus « Ensemble Industriel Remarquable » en couplage avec le dépôt SNCF de Montluçon.

Des visites commentées seront proposées le samedi 16 septembre après midi (14h-17h) et le dimanche 17 septembre (10h-12h et 14h-16h), au pied des viaducs de la Bouble, La Perrière et Rouzat.

Le samedi (le dimanche il n’y a pas de train) depuis la gare de Louroux de Bouble, avec le prestataire « Un Vélo à la Campagne », des randonnées originales intitulées : « les viaducs sens dessus dessous » sont organisées. Elles consistent à transporter les curieux et leur vélo (électrique) en train jusqu’à Lapeyrouse ou Gannat.

Les sites des cinq viaducs sont libres d’accès.

Renseignements et réservations de vélos à : Un Vélo à la Campagne 04 70 32 72 26.

Gare de Louroux de Bouble 03330 Louroux de Bouble Louroux-de-Bouble 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©Les Amis des Viaducs