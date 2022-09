Exposition : « Icônes habitées, architectures de logements en Bretagne » Gare de Lorient, 10 octobre 2022, Lorient.

Gratuit. Entrée libre.

Découvrez une exposition des œuvres du photographe Cyrus Cornut.

Gare de Lorient Place Francois Mitterrand, 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne

Le photographe Cyrus Cornut a sillonné les terres de Bretagne afin d’illustrer une dizaine d’architectures, emblématiques des grandes politiques de logements qui ont commencé à être déployées à partir de la Reconstruction en France.

Cette exposition photographique interroge ces icônes de l’architecture moderne : les défis posés aux architectes qui les ont imaginés, la perception et l’appropriation que nous pouvons en avoir aujourd’hui, autant que les principes qu’elles peuvent inspirer dans la construction des logements de demain.

Une discussion autour des photographies et de la thématique est également organisée le vendredi 21 octobre dans le Théâtre de Lorient (entrée libre) en présence de l’historien de l’architecture Daniel Le Couédic.

Une production du Réseau des maisons de l’architecture et de SNCF Gares & Connexions.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la 6e biennale de Lorient « Tous pour l’architecture ».



La tour Caravelle à Rennes, réalisée en 1970 par Georges Maillols ©Cyrus Cornut