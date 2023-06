Exposition de matériel SNCF Gare de Limoges-Bénédictins Limoges, 16 septembre 2023, Limoges.

Exposition de matériel SNCF 16 et 17 septembre Gare de Limoges-Bénédictins Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir d’anciennes locomotives à vapeur, notamment celles qui ont tourné des scènes dans le film « La 7e compagnie », ainsi que du matériel autorail.

Participez à une exposition et à une visite commentée sur place par des membres des associations concernées.

Gare de Limoges-Bénédictins 7 place Maison Dieu Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Une des plus belles gares du monde et inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1975, la gare de Limoges-Bénédictins est labellisée « Patrimoine du XXe siècle ». Son style néo-régional mixe plusieurs courants architecturaux tels que l’Art nouveau et l’Art déco. Accès en bus possible, parking aux alentours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

