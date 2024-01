Les balades de l’hiver sont de retour ! Gare de Lille-Saint-Sauveur Lille, 3 mars 2024, Lille.

Les balades de l’hiver sont de retour ! Cette année, l’opération Lille Neige se déroulera du 10 février au 10 mars 2024. Cette nouvelle édition offrira un village vacances d’hiver où les visiteurs plongeront dans une ambiance montagnarde. Dimanche 3 mars, 13h00 Gare de Lille-Saint-Sauveur Gratuit, sur inscription en mairie de quartier

Début : 2024-03-03T13:00:00+01:00 – 2024-03-03T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-03T13:00:00+01:00 – 2024-03-03T18:30:00+01:00

L’après-midi récréative proposée pour les habitants du quartier de Lille-Sud se déroulera le dimanche 03 mars 2024 de 13h à 18h30 à la gare Saint Sauveur, 17 Bd Jean-Baptiste Lebas à Lille.

Voici un aperçu du déroulé de la sortie :

● 13h00 : Rendez-vous à côté de votre mairie de quartier pour un départ en bus à 13h15, au droit du cimetière rue du Faubourg des Postes.

● 13h30 : Arrivée sur le site de Lille Neige, accueil dans le cinéma de la Gare Saint Sauveur.

● 14h00 : Spectacle surprise dans le cinéma de la Gare Saint Sauveur.

● 15h00 : Distribution du goûter pour tous

● 15h30 : Loto pour les adultes et activités encadrées pour les enfants.

● 16h30 : Activités loisirs en libre accès sur Lille Neige : luges, tyrolienne, mur d’escalade, piste de rollers, trampoline, mini-golf, jeux gonflables et bien d’autres activités..

● 18h : Départ en bus pour un retour au point de rendez-vous du matin.

Les inscriptions ont lieu en mairie de quartier, le nombre de places étant limité à 70, adultes et enfants compris.

Gare de Lille-Saint-Sauveur 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France