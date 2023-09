SNCF : Concert de l’Harmonie du Nord en gare de l’Est Gare de l’Est Paris, 16 septembre 2023, Paris.

SNCF : Concert de l’Harmonie du Nord en gare de l’Est Samedi 16 septembre, 17h00 Gare de l’Est Entrée libre

L’Harmonie du Chemin de fer du Nord vous attend… gare de l’Est le samedi 16 septembre 2023 à 17 h ! concert gratuit.

L’Orchestre d’Harmonie du Chemin de fer du Nord (OHCF) a été fondé en 1893 par la Compagnie du Chemin de fer du Nord et fait partie du patrimoine ferroviaire autant qu’artistique. Il est dirigé par Benoît Boutémy depuis 1997 et est composé d’une trentaine de musiciens. Son répertoire est très varié ainsi que ses prestations : concerts en salle, concerts de kiosque, animations, commémorations officielles… Retrouvez son actualité et quelques-uns de ses concerts.

Gare de l’Est Place du 11 novembre 1918 75010 Paris Paris 75010 Quartier Saint-Vincent-de-Paul Île-de-France https://www.sncf.com/fr https://patrimoine.sncf.com/ [{« link »: « https://www.facebook.com/harmoniedunord »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 800, « description »: « Retrouvez des prestations de l’Orchestre d’Harmonie du Chemin de Fer du Nord. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « OHCF », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.ggpht.com/l4vbRHtfX0WoSoSWWKdJT1VdglFeBmDG25xaEJecVkqQJySZ5-B8-5-FF6T03dOSweUH3MOHXew=s800-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCWk_uxx5sopT4fyfQyE993w », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 800}, « link »: « https://www.youtube.com/channel/UCWk_uxx5sopT4fyfQyE993w »}] Spectacle son et lumière sur la façade de la gare de l’Est mettant en avant la grande transformation du réseau et du patrimoine durable par la valorisation de l’électrification de la ligne P sur l’axe Gretz – Troyes, passant du diesel à l’électrique. Métro ligne 4,5,7. Bus 31,32,35,39,46,54,56,91. Parking Gare de l’Est. Ligne P

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

(c)Harmonie du Nord