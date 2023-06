Visite guidée des réseaux miniatures sous la Gare de l’Est Gare de l’Est Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite guidée des réseaux miniatures sous la Gare de l’Est Gare de l’Est Paris, 16 septembre 2023, Paris. Visite guidée des réseaux miniatures sous la Gare de l’Est 16 et 17 septembre Gare de l’Est La visite guidée de 30mn est disponible sur inscription par le site Affluences à partir du 1er septembre 2023. Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF Pour le bonheur des grands et des petits, nous vous invitons à visiter les réseaux de trains miniatures comportant en tout 800m de voies, situés sous la Gare de l’Est à Paris répartis en 3 réseaux de 3 échelles différentes (HO, O et Im). Gare de l’Est Place du 11 novembre 1918 75010 Paris Paris 75010 Quartier Saint-Vincent-de-Paul Île-de-France https://www.sncf.com/fr https://patrimoine.sncf.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/ »}] Spectacle son et lumière sur la façade de la gare de l’Est mettant en avant la grande transformation du réseau et du patrimoine durable par la valorisation de l’électrification de la ligne P sur l’axe Gretz – Troyes, passant du diesel à l’électrique. Métro ligne 4,5,7. Bus 31,32,35,39,46,54,56,91. Parking Gare de l’Est. Ligne P Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

