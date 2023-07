Présentation et visite de trains Gare de Laroche-Migennes Migennes Catégories d’Évènement: Migennes

Yonne Présentation et visite de trains Gare de Laroche-Migennes Migennes, 15 septembre 2023, Migennes. Présentation et visite de trains 15 – 17 septembre Gare de Laroche-Migennes Entrée libre En gare de Laroche-Migennes, assistez à une présentation de trains ayant circulé sur le reseau férroviaire, avec des explications sur leurs fonctionnements. Gare de Laroche-Migennes Gare de Laroche-Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://site.asso-arcet.com/ https://www.facebook.com/arcetasso/?locale=fr_FR L’exposition de locomotives avec visites commentées des compartiments moteurs et des cabines de conduite se déroule dans l’ancien dépôt des locomotives de Laroche-Migennes. L’exposition de photos et d’affiches se tient dans la rotonde. par le train et parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:30:00+02:00

