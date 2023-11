Cyclistes, brillez Gare de Landas Landas Catégories d’Évènement: Landas

Nord Cyclistes, brillez Gare de Landas Landas, 16 novembre 2023, Landas. Cyclistes, brillez Jeudi 16 novembre, 17h00 Gare de Landas Gare de Landas 59310 Landas Landas 59310 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T17:00:00+01:00 – 2023-11-16T19:00:00+01:00

2023-11-16T17:00:00+01:00 – 2023-11-16T19:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Landas, Nord Autres Lieu Gare de Landas Adresse 59310 Landas Ville Landas Departement Nord Lieu Ville Gare de Landas Landas latitude longitude 50.468771;3.290853

Gare de Landas Landas Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landas/