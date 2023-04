Musée ferroviaire du Petit Anjou Gare de La Roche, 16 septembre 2023, Saint-Jean-de-Linières.

Musée ferroviaire du Petit Anjou 16 et 17 septembre Gare de La Roche 4 € par personnes, gratuit moins de 7 ans

A découvrir , un lieu unique en Anjou qui retrace l’hiqtoire du train à vapeur historique: : le Petit Anjou. Les guides conférenciers à des points stratégiques expliqueront, ici l’histoire de la gare, là le fonctionnement d’une locomotive, ou encore là les restauration des magnifiques voitures voyageurs, ici encore les travaux sur l’autorail De Dion Bouton,ou plus loin ceux du fourgon du chef de train. Le visiteur pourra admirer le bureau du chef de gare et le vestibule reconstitués. Des animations et epositions animeront ces deux grandes journées autour du monde ferroviaire .Petits et grands apprécieront un petit tour en train , en draisine et d’autres surprises .

Gare de La Roche Saint Jean de Linières Saint-Jean-de-Linières 49070 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 33 12 28 63 http://www.petit-anjou.fr https://www.facebook.com/petitanjou/?locale=fr_FR;https://twitter.com/MuseePetitAnjou/status/1570836979440549889 A découvrir dans la gare historique restaurée du Petit Anjou, toute l’histoire de ce train à vapeur qui a sillonné l’Anjou de 1893 à 1948. Les bénévoles présentent les restaurations en cours: un autorail De Dion Bouton des années 1920, (véritable autobus sur rail) et la restauration d’un fourgon de train avec son compartiment postal. Des tours en train et draisine ponctuent la visite. Nouveauté cette année: la restauration du bureau du chef de train et son vestibule d’entrée. grands parkings devant la gare, accès en voiture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Photo AAPA