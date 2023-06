Ouverture exceptionnelle de la gare de la Porte Maillot Gare de la Porte Maillot Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Ouverture exceptionnelle de la gare de la Porte Maillot Gare de la Porte Maillot Paris, 16 septembre 2023, Paris. Ouverture exceptionnelle de la gare de la Porte Maillot Samedi 16 septembre, 10h00 Gare de la Porte Maillot Entrée Libre Le projet Eole, prolongement du RER E vers l’ouest, s’ouvre jusqu’à Nanterre sera au rendez-vous 2024.

Parmi les 3 nouvelles gares construites, la gare de Porte Maillot ouvre ses portes.

Plongez à 40 mètres sous terre pour découvrir un projet d’infrastructure hors norme. Gare de la Porte Maillot 2 place de la porte Maillot 75017 Paris Paris 75017 Quartier des Ternes Île-de-France Devant le Palais des congrès.

Dans le cadre du projet Eole : « Avec la nouvelle infrastructure en tunnel de 8 km entre Haussmann Saint-Lazare et Nanterre, 3 nouvelles gares sont en train d’être créées dont la gare de la Porte Maillot. Située sous le rond-point actuel de la Porte Maillot et conçue par l’architecte JM Duthilleul, cette gare sera l’empreinte emblématique des gares souterraines de la nouvelle ligne E du RER. » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

