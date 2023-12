Enco de Botte Gare de la Blancarde Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Enco de Botte Gare de la Blancarde Marseille, 21 décembre 2023, Marseille. Enco de Botte Jeudi 21 décembre, 17h00 Gare de la Blancarde Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-21T17:00:00+01:00 – 2023-12-21T18:00:00+01:00

Fin : 2023-12-21T17:00:00+01:00 – 2023-12-21T18:00:00+01:00 Enco de Botte // quatuor vocal a capella // en concert le jeudi 21 décembre à Marseille. Dans le cadre des Chants aux fenêtres

Le temps de trois soirs à l’approche des fêtes, venez assister ou tendre l’oreille aux chants aux fenêtres des ateliers afin d’égayer la place et la gare de la blancarde

Le jeudi 21 décembre l’ensemble vocal Enco de Botte · polyphonie mixte a cappella en langues corse et occitane.

Gare de la Blancarde Place De La Gare De La Blancarde, 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

