Juvisy sur OrgeL'extension de la gare et son réaménagement ont été réalisés pour améliorer la capacité d'accueil d'un flux voyageurs croissant (40 222 510 voyageurs par an, la plaçant ainsi au rang de septième gare de France en termes de nombre de voyageurs et première gare de France hors Paris intra-muros) Une gare de première importance avec ses 140 000 usagers du quotidien, elle est récemment passée au rang de « première gare hors gares nationales parisiennes » en Ile de France. Nous vous proposons de vous narrer l'histoire de cette gare et la complexité d'un chantier sur un site en activité. Plus qu'un projet d'intermodalité c'est un projet de quartier de gare qui a été réaménagé durant ces dernières années et qui s'est ouvert sur ces 3 secteurs. Des chiffres qui disent tout : 140 000 voyeurs par jour – 7000 voyageurs à l'heure de pointe1000 trains par jour, 1300 bus par jour (28 lignes de bus). Grand Prix de la Région Capitale 2020 Directions des Gares d'Ile de France.

Entrée libre- 15 places disponibles par visite

Journées nationales de l’architecture

Gare de Juvisy Place Banette et Planchon 91260 Juvisy-sur-Orge Juvisy-sur-Orge Essonne



