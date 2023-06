Découvrez le train touristique Guitres-Marcenais et le Vélorail du Pays Gabaye Gare de Guîtres Guîtres Guîtres Catégories d’Évènement: Gironde

Guîtres Découvrez le train touristique Guitres-Marcenais et le Vélorail du Pays Gabaye Gare de Guîtres Guîtres, 16 septembre 2023, Guîtres. Découvrez le train touristique Guitres-Marcenais et le Vélorail du Pays Gabaye 16 et 17 septembre Gare de Guîtres Gratuit. Accès libre. Vous découvrirez une présentation du matériel en gare mais aussi les circulations en vélorail et train et des expositions ferroviaires. Gare de Guîtres 13 avenue de la Gare, 33230 Guîtres Guîtres 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 69 10 69 http://www.trainguitres.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://trainguitres.fr »}] http://trainguitres.fr L’ancienne gare de Guîtres fut construite vers 1875 par les Chemins de fer des Charentes. Cette gare a l’apparence d’une maison bourgeoise : elle remplit à la fois sa fonction de gare et celle de logement pour le chef de gare et sa famille. La gare appartient aujourd’hui à la commune de Guîtres, qui l’a confiée à l’Association des bénévoles du train (Association des Amis du Chemin de Fer de la Vallée de l’Isle). Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

