Discussion en breton à Guiscriff Gare de Guiscriff – Gar Gwiskri Guiscriff Catégories d’évènement: Guiscriff

Morbihan

Discussion en breton à Guiscriff Gare de Guiscriff – Gar Gwiskri, 28 octobre 2022, Guiscriff. Discussion en breton à Guiscriff Vendredi 28 octobre, 17h30 Gare de Guiscriff – Gar Gwiskri

Gratuit

Organisé par l’association Ar Marc’h Du. Événement ouvert à tous pour discuter en breton, parfois sur un thème particulier. handicap moteur mi Gare de Guiscriff – Gar Gwiskri 117 rue de la Gare, 56560 Guiscriff Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne Ces discussions sont accessibles à tous les niveaux. Elles peuvent permettre d’acquérir des connaissances et du vocabulaire sur un thème précis. C’est aussi l’occasion de rencontrer des brittophones de naissance, et d’entendre et de parler le breton local.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-28T17:30:00+02:00

2022-10-28T19:30:00+02:00 Alexandre Lamoureux

Détails Catégories d’évènement: Guiscriff, Morbihan Autres Lieu Gare de Guiscriff - Gar Gwiskri Adresse 117 rue de la Gare, 56560 Guiscriff Ville Guiscriff lieuville Gare de Guiscriff - Gar Gwiskri Guiscriff Departement Morbihan

Gare de Guiscriff - Gar Gwiskri Guiscriff Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guiscriff/

Discussion en breton à Guiscriff Gare de Guiscriff – Gar Gwiskri 2022-10-28 was last modified: by Discussion en breton à Guiscriff Gare de Guiscriff – Gar Gwiskri Gare de Guiscriff - Gar Gwiskri 28 octobre 2022 Gare de Guiscriff - Gar Gwiskri Guiscriff GUISCRIFF

Guiscriff Morbihan