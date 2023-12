Train des légendes Gare de Gouarec Gouarec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2024-07-24 20:00:00

fin : 2024-07-24 . La Gare de Gouarec propose une circulation exceptionnelle de son chemin de fer de Bon-Repos pour un train des légendes

Profitez d’une balade sur les rails entre Gouarec et Bon-Repos. Rdv à la gare de Gouarec

Sur réservation : 07 89 40 72 61 / contact@velorail.bzh Org. La Gare de Gouarec .

Gare de Gouarec

Gouarec 22570 Côtes-d'Armor Bretagne

