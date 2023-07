Partez à la découverte de Foëcy en autorail historique Gare de Foëcy Foëcy, 16 septembre 2023, Foëcy.

Partez à la découverte de Foëcy en autorail historique 16 et 17 septembre Gare de Foëcy Embarquement possible sur présentation du Pass « Cher Patrimoine », valable les deux journées et proposé au tarif de 15 €. Embarquement dans la limite des places disponibles.

Les 16 et 17 semptembre, le dernier autorail « Picasso », légende vivante du chemin de fer rural français, vous transporte de Vierzon à Bourges à la découverte du patrimoine du Berry toute la journée, pendant les deux jours. Profitez des navettes pour faire escale au plus près des curiosités historiques locales.

À Foëcy, découvrez notamment le musée de la porcelaine du Berry.

Gare de Foëcy 18500 Foëcy Foëcy 18500 Cher Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:30:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Paul Armenio © CFTST