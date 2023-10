Train du Père Noël – TOURS Gare de Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais, 17 décembre 2023, Fleury-les-Aubrais.

Train du Père Noël – TOURS Dimanche 17 décembre, 08h30 Gare de Fleury-les-Aubrais Réservation obligatoire

Prenez place à bord du Train spécial du Père-Noël – Destination TOURS

Nous avons le plaisir de vous annoncer que cette année, le Père Noël a décidé de commencer sa tournée de distribution de cadeaux à bord de notre train historique !

Accompagné de ses plus fidèles lutins, il laissera au repos ses rennes une seconde journée pour voyager à bord du train et assurer sa tournée sur les rails de la région Centre, le dimanche 16 décembre, cette fois à destination de Tours !

L’AAATV Centre / Val de Loire organise un train avec le Père-Noël à bord de sa rame historique entre Les Aubrais et Tours.

Renouvelant cette opération à succès vers la capitale de la Touraine, nous proposons aux familles de l’agglomération d’Orléans et du parcours en Val de Loire de voyager en train spécial à destination du marché de Noël de Tours, avec le Père-Noël bien sûr !

Ce voyage est spécialement conçu pour permettre un aller-retour sur la journée. Vous serez accueillis à bord de notre rame historique, composée de voitures à voyageurs des années 1930 à 1960, tractée par notre locomotive à vapeur historique, 141.R.840, qui a retrouvé les rails après sa grande révision 2012-2022.

Au programme de cette journée : maquillage, jeux, coloriages, séance photo avec le Père Noël, chocolat chaud et autres animations auront lieu tout au long de notre voyage à bord de notre rame des années 50.

Au départ de la gare de Les Aubrais, le train desservira les gares de Meung sur Loire, Beaugency et Blois, et sera accessible aux voyageurs dans chacune de ces gares.

Profitez de notre arrêt prolongé en gare de Tours (durée de 4-5 heures) pour vous rendre sur le marché de Noël (situé proche de la gare) et déambuler dans les allées en vous laissant guider par les odeurs d’épices et de vin chaud.

Embarquez petits et grands, grands-parents et petits-enfants, dans ce train du Père-Noël, qui fera de cette journée un moment magique et hors du commun.

Ne tardez pas à réserver pour ce voyage qui rencontre un réel succès et qui laisse un souvenir inattendu dans le regard de nos enfants.

Les horaires indiqués correspondent aux horaires commandés au service de circulation SNCF Réseau. Les horaires définitifs seront connus quelques jours avant le train et pourront varier de quelques minutes selon les sillons de circulation qui nous sont attribués. Nous vous invitons donc à prévoir de vous présenter 30 minutes avant l’horaire annoncé. Les horaires définitifs seront mis à jour sur notre site web dès qu’ils seront portés à notre connaissance.

Pour information, notre train ne pourra attendre d’éventuels retardataires au départ des différentes gares, à l’aller comme au retour.

