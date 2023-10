Voyage en Train à Vapeur Gare de Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais, 18 novembre 2023, Fleury-les-Aubrais.

Voyage en Train à Vapeur Samedi 18 novembre, 08h30 Gare de Fleury-les-Aubrais Sur réservation – tarifs à consulter sur notre site internet www.141r840.com rubrique « Nos Voyages »

Revivez l’ambiance des trains d’antan grâce à la locomotive à vapeur 141.R.840, classée Monument Historique, et profitez d’une journée parisienne !

Au départ de la gare des Aubrais-Orléans, notre locomotive historique vous embarque pour une immersion dans l’histoire de nos transports ferroviaires nationaux. Notre train vous transportera du Loiret en Ile de France, à travers la Beauce pour rejoindre la capitale.

Au programme :

Notre train partira de la gare des Aubrais vers 8h30 et desservira les gares de Toury (8h55) et Etampes (9h55), direction Paris-Austerlitz (10h45).

Une fois arrivés dans la capitale, au choix, vous visiterez la ville à votre guise ou en option, vous choisirez de vous laisser guider vers les quais de Seine (par navette autocar) pour un embarquement à bord d’une bateau-mouche réservé spécialement pour l’occasion.

Vous voilà partis pour un déjeuner-croisière de 2 heures !

L’occasion aussi de profiter d’une balade nautique commentée qui vous fera découvrir ou redécouvrir les beautés architecturales de la capitale tout en dégustant un délicieux repas préparé par un chef.

Une fois la croisière terminée, vous reprendrez l’autocar et continuerez votre balade parisienne (durée environ 2 heures), profitant ainsi d’un magnifique coucher de soleil sur la Ville Lumière.

De retour en gare de Paris-Austerlitz (départ à 19h30), notre locomotive reprendra la direction des Aubrais (arrivée prévue à 21h45) et desservira Etampes (20h15) et Toury (20h55).

Pour le dîner, un repas vous sera proposé à bord de notre voiture Club-Restaurant (places limitées) ou vous aurez également la possibilité de réserver un panier repas.

Ne tardez pas à réserver ce voyage qui ravira vos yeux et vous projettera dans le passé ferroviaire de nos parents ou grands-parents…

* horaires prévisionnels – Merci de vous présenter en gare 30 minutes avant l’heure de départ indiquée.

