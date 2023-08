Petit train du Picodon Gare de Dieulefit (26220) Dieulefit Catégories d’Évènement: Dieulefit

Drôme Petit train du Picodon Gare de Dieulefit (26220) Dieulefit, 16 septembre 2023, Dieulefit. Petit train du Picodon 16 et 17 septembre Gare de Dieulefit (26220) Dans cette ancienne gare, il y a une exposition de documents (cartes postales anciennes, photos, objets…) pour des visites guidées et commentées. Un écran de télévision diffusant en continue des photos et un film en »occitan », sous -titré en Français, sur l’histoire de ce petit train. Un atelier de modélisme ferroviaire sera accessible au public. Gare de Dieulefit (26220) Place de la Gare 26220 DIEULEFIT Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 07 73 75 65 http://le-petit-train-du-picodon.fr Gare terminus de la ligne de chemin de fer à voie métrique qui relia Montélimar à Dieulefit de 1893 à 1936. Ce train s’appelait « LE PETIT TRAIN DU PICODON ». Gare routière, parking, accès possible aux PMR, entrée libre. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Gare de Dieulefit (26220) Dieulefit