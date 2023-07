Parcours pédestre à la découverte de l’histoire ouvrière de Corbeil-Essonnes Gare de Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Catégories d’Évènement: Corbeil-Essonnes

Essonne Parcours pédestre à la découverte de l’histoire ouvrière de Corbeil-Essonnes Gare de Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes, 16 septembre 2023, Corbeil-Essonnes. Parcours pédestre à la découverte de l’histoire ouvrière de Corbeil-Essonnes 16 et 17 septembre Gare de Corbeil-Essonnes A partir de 8 ans et bon marcheur pour 5 km Ce parcours pédestre d’environ 5 km nous emmène à la découverte des évènements qui ont marqué l’histoire sociale de Corbeil-Essonnes. La barricade d’Essonnes en 1848 ; la grève des cheminots pour la retraite… en 1910 ; l’histoire d’Amélie Néant, ouvrière matelassière, première femme élue au Conseil Municipal d’Essonne, en 1925… Une douzaine d’étapes pour une douzaine de récits tout autant documentés que vivants Gare de Corbeil-Essonnes Place Henri Barbusse 91100 CORBEIL ESSONNES Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France Ce parcours pédestre d’environ 5 km nous emmène à la découverte des évènements qui ont marqué l’histoire sociale de Corbeil-Essonnes. La barricade d’Essonnes en 1848 ; la grève des cheminots pour la retraite… en 1910 ; l’histoire d’Amélie Néant, ouvrière matelassière, première femme élue au Conseil Municipal d’Essonne, en 1925… Une douzaine d’étapes pour une douzaine de récits tout autant documentés que vivants. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Corbeil-Essonnes, Essonne Autres Lieu Gare de Corbeil-Essonnes Adresse Place Henri Barbusse 91100 CORBEIL ESSONNES Ville Corbeil-Essonnes Departement Essonne Lieu Ville Gare de Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes

Gare de Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/corbeil-essonnes/