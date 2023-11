✨ Balade nocturne « Cyclistes, brillez ! » ✨ Gare de Colombes Colombes Catégories d’Évènement: Colombes

À l'approche de l'hiver, la FUB (Fédération française des Usagers de la Bicyclette) lance sa campagne annuelle « Cyclistes, brillez ! » pour sensibiliser les cyclistes à l'importance de l'éclairage . Les antennes Mieux se Déplacer à Bicyclette collaborent pour une balade nocturne illuminée entre Colombes, Bois-Colombes, et Asnières-sur-Seine. Sortez vos lumières et équipez-vous pour scintiller dans la ville. Le Samedi 11 novembre Rejoignez-nous à n'importe quelle étape du parcours : 17h30 : Départ Gare de Colombes

18h00 : Gare de Bois-Colombes

18h20 : Mairie d’Asnières, passage au local de MDB Asnières au 1 Avenue du Docteur Fleming

19h30 : Verre de l'amitié au local de MDB Colombes au 27 Rue Saint-Vincent Une question ? Contactez-nous par e-mail Crédit photo : @tom32i Gare de Colombes 2 Rue Saint-Denis, 92700 Colombes, France

2023-11-11T17:30:00+01:00 – 2023-11-11T19:30:00+01:00

