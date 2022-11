Colombes – Balade lumineuse Gare de Colombes Colombes Catégories d’évènement: Colombes

Hauts-de-Seine

Colombes – Balade lumineuse Gare de Colombes, 11 novembre 2022, Colombes. Colombes – Balade lumineuse Vendredi 11 novembre, 17h00 Gare de Colombes Dans le cadre de l’opération « Cycliste brillez », participez à la balade de 10 km entre Colombes, Bois-Colombes et Asnières ! Gare de Colombes 2 Rue Saint-Denis, 92700 Colombes, France Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://www.komoot.fr/tour/958306967 »}] Venez avec des guirlandes et tout type de lumières pour faire de ce moment une belle aventure !

Les familles sont les bienvenues Parcours

https://www.komoot.fr/tour/958306967 Horaires estimatifs

17h – Gare de Colombes

17h20 – Gare de Bois-Colombes

17h45 – Gare d’Asnières

18h15 – Courtilles

18h40 – Fossés Jean

19h – Pot au local 27 rue St Vincent On boira un verre à l’arrivée au local de l’association 27 rue St Vincent

