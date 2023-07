Festival « Cluny street art » Gare de Cluny Cluny Catégories d’Évènement: Cluny

Saône-et-Loire Festival « Cluny street art » Gare de Cluny Cluny, 16 septembre 2023, Cluny. Festival « Cluny street art » 16 et 17 septembre Gare de Cluny Entrée libre Le festival de street art est un événement urbain qui se déroule les 16 et 17 septembre dans la ville de Cluny. Pendant tout le week-end, vous pourrez assister à diverses animations, notamment une jam graffiti sur le mur de la cuma (coopérative d’utilisation de matériel agricole), ainsi qu’un concert gratuit au quartier du quai de la gare le samedi soir. Gare de Cluny Quai de la gare 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté départ de la voie verte. Parking voie verte Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

