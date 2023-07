Visite et utilisation de la salle de simulateurs de conduite de trains Gare de Chartres Chartres Catégories d’Évènement: Chartres

Eure-et-Loir Visite et utilisation de la salle de simulateurs de conduite de trains Gare de Chartres Chartres, 16 septembre 2023, Chartres. Visite et utilisation de la salle de simulateurs de conduite de trains Samedi 16 septembre, 09h30 Gare de Chartres Visite de 30 minutes, groupe de 4 personnes maximum. Inscription obligatoire sur https://affluences.com/ à partir du 1er septembre 2023. Rendez vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF. Qui n’a jamais revé de conduire un train.

Venez vivre cette expérience grâce aux simulateurs de notre école de conduite de Chartres.

Un formateur/conducteur sera présent pour vous guider tout au long de cette découverte. Gare de Chartres 8 place Pierre-Sémard 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire https://www.sncf.com/fr La première gare de Chartres a été créée en 1849. Le bâtiment a été construit sur un modèle de gare de première catégorie, assez grande, avec un corps de bâtiment principal et deux pavillons latéraux. La gare a été remaniée cinq fois à partir de 1870. L’édifice actuel, datant de 1933, a été commandé par Raoul Dautry le directeur général de l’administration des chemins de fer de l’État à l’architecte Henri Pacon. Ce dernier détruit une partie des bâtiments en gardant la structure des murs porteurs d’origine. Il élargit la gare sur la place et élève le bâtiment principal, dans un style Art déco finissant. Au milieu des années 1980, des réaménagements ont été réalisés à l’intérieur avec le plafond « Star Trekien » en résille. Cette opération a cassé la volumétrie initiale voulue par Henri Pacon. Depuis trente ans, le bâtiment n’a quasiment pas subi de modifications. En 2018, le nouveau hall de gare a été inauguré. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00 SNCF Détails Catégories d’Évènement: Chartres, Eure-et-Loir Autres Lieu Gare de Chartres Adresse 8 place Pierre-Sémard 28000 Chartres Ville Chartres Departement Eure-et-Loir Lieu Ville Gare de Chartres Chartres

Gare de Chartres Chartres Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres/