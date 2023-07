Voyage en train historique vintage entre Lyon et Chambéry Gare de Chambéry Chambéry, 16 septembre 2023, Chambéry.

Voyage en train historique vintage entre Lyon et Chambéry 16 et 17 septembre Gare de Chambéry 300 places par train, tarifs et horaires à venir.

L’Association pour la Préservation du Matériel Ferroviaire Savoyard assurera des navettes avec son train à vocation historique entre Lyon et Chambéry durant ces deux jours. Le samedi avec la BB 25188 via Saint-André-le-Gaz et le dimanche avec la CC 6549 via Culoz. Comme chaque année, des visites guidées gratuites du CIAP de la rotonde seront assurées par nos bénévoles et les guides conférenciers de la ville de Chambéry tout le week end.

Horaires détaillés et réservation un mois avant.

Gare de Chambéry Place de la gare, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 96 86 00 https://www.grandchambery.fr/

©Lionel Mollard