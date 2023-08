À la découverte des métiers du train Gare de Carcassonne Carcassonne Catégories d’Évènement: Aude

Carcassonne À la découverte des métiers du train Gare de Carcassonne Carcassonne, 15 septembre 2023, Carcassonne. À la découverte des métiers du train Vendredi 15 septembre, 09h00 Gare de Carcassonne Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 30 personnes par heure maximum, reparties sur 5 stands. Venez découvrir et parler des métiers de la gare de Carcassonne avec les différents personnels. Rencontrez un conducteur, un agent service TER ( vendeur et/ou accueil en gare), un agent service commercial à bord et les services des ressources humaines. Découvrez également lors de votre visite le matériel Lio train. Gare de Carcassonne 1 avenue du Maréchal Joffre, 11100 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.affluences.com »}] Gare de Carcassonne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T13:00:00+02:00

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T13:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu Gare de Carcassonne Adresse 1 avenue du Maréchal Joffre, 11100 Carcassonne Ville Carcassonne Departement Aude Lieu Ville Gare de Carcassonne Carcassonne latitude longitude 43.216963;2.352051

Gare de Carcassonne Carcassonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carcassonne/