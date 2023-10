Vide-grenier quartier Cabessut Gare de Cabessut Cahors, 5 novembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Notre association de quartier Cab’asso organise un vide grenier le dimanche 5 novembre dans le quartier de Cabessut à Cahors.

Inscription à la boulangerie de Cabessut

5€ les 2 mètres linéaires, 2€ le mètre supplémentaire

Réservée aux particuliers.

2023-11-05 08:30:00 fin : 2023-11-05 17:00:00. .

Gare de Cabessut

Cahors 46000 Lot Occitanie



Our neighborhood association Cab’asso is organizing a garage sale on Sunday November 5 in the Cabessut district of Cahors.

Registration at the Cabessut bakery

5? per 2 linear meters, 2? per additional meter

Reserved for individuals

Nuestra asociación local Cab’asso organiza una venta de garaje el domingo 5 de noviembre en el barrio de Cabessut, en Cahors.

Inscripción en la panadería de Cabessut

5? por 2 metros lineales, 2? por metro adicional

Reservado a particulares

Unser Nachbarschaftsverband Cab’asso organisiert am Sonntag, den 5. November, einen Flohmarkt im Stadtteil Cabessut in Cahors.

Anmeldung in der Bäckerei von Cabessut

5? für 2 laufende Meter, 2? für jeden weiteren Meter

Nur für Privatpersonen

