Partez à la découverte de Bourges en autorail historique Gare de Bourges Bourges, 16 septembre 2023, Bourges.

Partez à la découverte de Bourges en autorail historique 16 et 17 septembre Gare de Bourges Embarquement possible sur présentation du Pass « Cher Patrimoine », valable les deux journées et proposé au tarif de 15 €. Embarquement dans la limite des places disponibles.

Les 16 et 17 semptembre, le dernier autorail « Picasso », légende vivante du chemin de fer rural français, vous transporte de Vierzon à Bourges à la découverte du patrimoine du Berry toute la journée, pendant les deux jours.

Profitez des navettes pour faire escale au plus près des curiosités historiques locales !

Visitez Bourges, ce centre historique de renommée, sa Cathédrale inscrite au Patrimoine Monsial de l’Humanité, et prenez le temps d’une promenade dans ses Marais.

Gare de Bourges 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:30:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Adrien Berthod © CFTST