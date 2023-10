Boissy-Saint-Léger – Balade à vélo en plateau briard Gare de Boissy-Saint-Léger Boissy-Saint-Léger Catégories d’Évènement: Boissy-Saint-Léger

Val-de-Marne Boissy-Saint-Léger – Balade à vélo en plateau briard Gare de Boissy-Saint-Léger Boissy-Saint-Léger, 22 octobre 2023, Boissy-Saint-Léger. Boissy-Saint-Léger – Balade à vélo en plateau briard Dimanche 22 octobre, 11h00 Gare de Boissy-Saint-Léger Pour aller au départ en train, les RER A autorisent l’emport des vélos dans les rames. Départs de Châtelet à 10h14 et 10h24.

Parcours sur les voies vertes la Végétale et le Chemin des Roses. Site archéologique du château de Brie-Comte, musée de la Rose à l’ancienne gare de Grisy-Suisnes, panier de la ferme à Coubert (pensez à prendre des sacoches).

Retour par Verneuil-l’étang (Transilien P, gare de l’Est) ou Tournan (RER E correspondances RER A à Val-de-Fontenay, RER B à Magenta) Gare de Boissy-Saint-Léger Boulevard de la Gare Boissy-Saint-Léger Boissy-Saint-Léger 94470 Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

