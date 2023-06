Visite de l’atelier et animations autour du train à vapeur Gare de Bligny-sur-Ouche Bligny-sur-Ouche, 16 septembre 2023, Bligny-sur-Ouche.

Visite de l’atelier et animations autour du train à vapeur 16 et 17 septembre Gare de Bligny-sur-Ouche Tarifs disponibles sur le site : https://www.traindelouche.fr/preparez-votre-voyage/

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, des animations autour du patrimoine ferroviaire et industriel du chemin de fer de la Vallée de l’Ouche (CFVO) sont organisées, avec le soutien et la présence de la Fédération des amateurs des chemins de fer secondaires (FACS).

Cette année, le thème choisi est la voie de 60.

Vous assisterez à une présentation du fonctionnement et de l’histoire des trois locomotives à vapeur, à une visite de l’atelier de maintenance et de l’atelier ferroviaire.

Des animations autour du chemin de fer Decauville (train militaire, train de la mine de Batère, train betteravier, etc.) figurent également au programme.

L’Inauguration d’une 4e locomotive à vapeur est également prévue (sous réserve de disponibilté de la machine).

Gare de Bligny-sur-Ouche 21360 Bligny-sur-Ouche Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté https://www.traindelouche.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© CFVO