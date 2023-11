Balade sur les bords de la Marne – Départ Bécon ou Joinville-le-Pont ‍♀️ Gare de Bécon Courbevoie Catégories d’Évènement: Courbevoie

Balade sur les bords de la Marne – Départ Bécon ou Joinville-le-Pont ‍♀️

⏰ RDV: Dimanche 12 novembre

1️⃣ 10h à la gare de Bécon-les-Bruyères (place Sarrail côté Courbevoie)

2️⃣ 11h10 à la gare de Joinville-le-Pont Distance: ~30km

Prévoir pique-nique et chambre à air

Organisatrice : Fanny

Tout le monde est le bienvenu Planning :

Départ de Bécon-les-Bruyères direction la Défense pour prendre le RER A de 10h44 ;

Arrivée à la gare de Joinville-le-Pont à 11h10 pour une balade sur les bords de Marne ;

Arrêt pique-nique sur la route ;

Retour en RER A à la gare de Noisiel en fin d’après-midi Questions et renseignements en nous écrivant par e-mail asnieres@mdb-idf.org Gare de Bécon Place Sarrail, 92400 Courbevoie, France Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « mailto:asnieres@mdb-idf.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

