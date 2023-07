Visites du funiculaire à Eau de La Bourboule Gare d’aval du funiculaire de La Bourboule La Bourboule Catégories d’Évènement: La Bourboule

Puy-de-Dôme Visites du funiculaire à Eau de La Bourboule Gare d’aval du funiculaire de La Bourboule La Bourboule, 16 septembre 2023, La Bourboule. Visites du funiculaire à Eau de La Bourboule 16 et 17 septembre Gare d’aval du funiculaire de La Bourboule Venez découvrir ou redécouvrir le funiculaire à eau de La Bourboule.

Cette année, nouvelle exposition, nouvel espace de projection.

Au programme une exposition sur La Bourboule et l’histoire du thermalisme.

La partie technique remaniée. Nouveau diaporama et projections commentées. Animations techniques (maquettes). Les bénévoles ont travaillé toute l’année afin de vous présenter de nouveaux espaces. Gare d’aval du funiculaire de La Bourboule Avenue de Charlannes 63150 La Bourboule La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://fun-rail-la-bourboule.fr/category/funiculaire/ Le funiculaire du Charlannes est un funiculaire à contrepoids d’eau circulant entre la ville de La Bourboule et le plateau de Charlannes au-dessus de la ville. Le funiculaire de Charlannes comme le tramway de La Bourboule fait partie des créations de M. Jean CLARET, entrepreneur qui installa aussi l’éclairage électrique à la Bourboule en 1896 en construisant le barrage en aval de La Bourboule. Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

