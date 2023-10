Asnières – Balade Gare d’Asnières Asnières-sur-Seine Catégories d’Évènement: Asnières-sur-Seine

Hauts-de-Seine Asnières – Balade Gare d’Asnières Asnières-sur-Seine, 29 octobre 2023, Asnières-sur-Seine. Asnières – Balade Dimanche 29 octobre, 10h00 Gare d’Asnières MDB Asnières est ravie de vous convier à cette première balade co-organisé avec MDB Courbevoie :

1. Départ vers 10h00 de la gare d’Asnières pour prendre le train jusqu’à Maisons-Laffitte

2. Balade en forêt à Saint-Germain-en-Laye avec une descente vers les bords de Seine (Croissy, Chatou, Nanterre)

3. Retour à Courbevoie, Asnières, Gennevilliers

Possibilité d’arrêter la balade en cours de route et de rejoindre une gare pour rentrer.

Pré-requis :

✅ Être à l’aise en vélo,

✅ Avoir fait des balades précédemment,

✅ S’équiper de chambres à air de rechange,

✅ Apporter un pique-nique et de l’eau. Gare d’Asnières Rue de la Station – Asnières Asnières-sur-Seine 92600 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « asnieres@mdb-idf.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

