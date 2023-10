Balade à vélo de 40km avec Mieux se Déplacer à Bicyclette Gare d’Asnières Asnières-sur-Seine, 29 octobre 2023, Asnières-sur-Seine.

Balade à vélo de 40km avec Mieux se Déplacer à Bicyclette Dimanche 29 octobre, 10h00 Gare d’Asnières

Profitez de votre dimanche pour découvrir les environs des Hauts-de-Seine et des Yvelines lors d’un parcours d’environ 40km à vélo avec les bénévoles de Mieux se Déplacer à Bicyclette .

MDB Asnières est ravie de vous convier à cette première balade co-organisé avec MDB Courbevoie :

1. Départ vers 10h00 de la gare d’Asnières pour prendre le train jusqu’à Maisons-Laffitte

2. Balade en forêt à Saint-Germain-en-Laye avec une descente vers les bords de Seine (Croissy, Chatou, Nanterre)

3. Retour à Courbevoie, Asnières, Gennevilliers

Possibilité d’arrêter la balade en cours de route et de rejoindre une gare pour rentrer.

Pré-requis :

✅ Être à l’aise en vélo,

✅ Avoir fait des balades précédemment,

✅ S’équiper de chambres à air de rechange,

✅ Apporter un pique-nique et de l’eau.

Plus de renseignements en nous écrivant par e-mail asnieres@mdb-idf.org

Rejoignez notre évènement sur Facebook

